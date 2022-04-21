Українські астрономи відкрили п'ять нових комет

Українські астрономи відкрили п'ять нових екзомет / Фото: NASA
Астрономи з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України у Києві нещодавно відкрили п'ять нових екзомет – комет, що обертаються навколо зірки з іншої системи. А перед цим астрономи підтвердили розмір найбільшої комети у Всесвіті.
Вони також незалежно підтвердили кілька екзомет, які раніше були виявлені іншими дослідниками, пише scientificamerican.com.
Ці нещодавно виявлені екзокомети обертаються навколо зірки Бета Живописця, добре вивченої астрономами, яка знаходиться всього за 65 світлових років від Землі – досить близько за космічними мірками.
Зірка Бета Живописця набагато молодша за Сонце, їй всього від 10 до 40 мільйонів років у порівнянні з 4,5 мільярдами років у Сонячній системі, що робить її корисним для вивчення ранніх років планетарної системи.
Навколо цієї зірки обертається газова планета-гігант, в 11 разів більший за Юпітер (звана Beta Pic b), і величезний пиловий диск діаметром майже 40 мільярдів миль, відомий як уламковий диск.
"На жаль, наша група отримала лише перші результати у науці про екзомети. А потім почалася війна. Після війни ми продовжимо", – поділився головний науковий співробітник МАО України Яків Павленко.