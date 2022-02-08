Україна збудує морський космодром: коли він почне запускати ракети

Раніше проєкт розробляли разом із росіянами, але тепер Україна реалізує новий концепт / Фото: Wikipedia

Вартість проєкту оцінюється у 4,8 млрд гривень, й закінчити будівництво планують уже до 2025 року.

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Витрати на утримання морського космодрому залежатимуть від розмірів ракети, що запускається, розповів глава Держкосмосу Володимир Тафтай в інтерв'ю Суспільному.

Названа сума коштів – досить невелика вартість, водночас буде використано технологічні ланки та інфраструктуру українських підприємств, наголосив він.

"Морський старт" розрахований на запуск легких ракет, що буде привабливим і для операторів космічної системи, і для тих, хто запускає супутники, упевнений Тафтай.

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Ідея була придумана ще в 1995 році, але тоді проєкт розроблявся разом із росіянами. Пізніше вони забрали та передислокували платформу на свою територію.

У 2017 році роботи "Морського старту" були відновлені під керівництвом компанії "С7 Сі Лонч".

Новий проєкт морського космодрому схожий із попередником лише за концепцією, але розрахований на значно менші ракети, і тому обійдеться дешевше, запевнили у Держкосмосі.

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Нагадаємо, як уже повідомлялося, у КБ "Південне" спростували чутки про те, що у космос запустили застарілий український супутник.

Раніше ми також повідомляли, що український супутник "Січ-2" не виходить на зв'язок – про це повідомив колишній співробітник Держкосмосу.