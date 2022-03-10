Удар по Росії від Google: заборона монетизації в YouTube та блокування Google Play

Google обмежив роботу своїх сервісів в Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

По-перше, зупинено платіжну систему Google Play для користувачів у Росії.

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Це означає, що користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або купувати будь-які цифрові товари у програмах за допомогою Google Play в Росії.

Безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store, пишуть на офіційному сайті.

По-друге, YouTube повністю зупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включно з підпискою Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикери та мерч.

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Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати прибуток від цих функцій у Росії. Ці зміни не поширюються на глядачів, які перебувають поза Росією, пишуть у блозі YouTube.