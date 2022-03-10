Удар по России от Google: отключение монетизации в Youtube и блокировка Google Play

Google ограничил работу своих сервисов в России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во-первых, была остановлена платежная система Google Play для пользователей в России.

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Это означает, что пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.

Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store, сообщается на официальном сайте.

Во-вторых, YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч.

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Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России, пишется в блоге Youtube.