Вчені з'ясували, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше

Мамонти вимерли пізніше, ніж вважалося / Фото: Pixabay

Аналізуючи ДНК тварин і рослин у ґрунті біля річки Юкон, вчені виявили свідчення існування вимерлих тварин за 4 тисячі років до нашої ери.

Читайте також: Розкрито загадку зникнення стародавньої китайської цивілізації

Реклама

Окрім мамонтів, вони виявили також сліди шаблезубих кішок, північних оленів, бізонів та стародавніх коней, пише Nature Communications.

Загалом вчені отримали 21 зразок палеогрунту, виділили з нього давні сліди ДНК тварин і рослин і написали своєрідний літопис і перепис фауни давніх часів.

Читайте також: Вчені з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн. років тому

Реклама

Як з'ясувалося, стародавні коні вимерли 5 тисяч років тому та належали до зниклого роду Haringtonhippus.

Раніше вважалося, що мамонти вимерли 13 тисяч років тому, або 9 тисяч років до нашої ери, що підтверджувало вивчення знайдених кісток, зубів та м'яких тканин цих тварин.

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 мільйонів років тому .