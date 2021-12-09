Вчені з'ясували, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше

Мамонти вимерли пізніше, ніж вважалося / Фото: Pixabay
Аналізуючи ДНК тварин і рослин у ґрунті біля річки Юкон, вчені виявили свідчення існування вимерлих тварин за 4 тисячі років до нашої ери.
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Окрім мамонтів, вони виявили також сліди шаблезубих кішок, північних оленів, бізонів та стародавніх коней, пише Nature Communications.
Загалом вчені отримали 21 зразок палеогрунту, виділили з нього давні сліди ДНК тварин і рослин і написали своєрідний літопис і перепис фауни давніх часів.
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Як з'ясувалося, стародавні коні вимерли 5 тисяч років тому та належали до зниклого роду Haringtonhippus.
Раніше вважалося, що мамонти вимерли 13 тисяч років тому, або 9 тисяч років до нашої ери, що підтверджувало вивчення знайдених кісток, зубів та м'яких тканин цих тварин.
Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 мільйонів років тому .