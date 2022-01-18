Вчені створили дрон, який змінює форму в польоті (відео)

Дрон може змінювати форму у польоті / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час розробляння прототипу команда використовувала пасивні неактивні шарніри, що допомагає заощаджувати заряд батареї, адже для ввімкнення не потрібні додаткові приводи або датчики.

Кожен із шарнірів складається всередину, коли його ротор зупиняється або рухається назад, і висувається назовні, коли на ротор подається живлення.

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За допомогою цього методу квадрокоптер може скласти будь-які дві "руки" і водночас підтримувати стабільний політ, набуваючи різних форм.

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Дослідники кажуть, що він може, наприклад, протискуватись через вузький отвір, а його складені "руки" можна використовувати для захоплення предметів або для посадки на дріт, пише newatlas.com.

Раніше ми писали, що під час світлового шоу дрони у Китаї почали падати на голови присутніх. Близько 200 дронів мали утворити назву торговельного центру, але несподівано вийшли з ладу.