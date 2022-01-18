Ученые создали дрон, который меняет форму в полете (видео)

Дрон может менять форму в полете / Фото: Коллаж: Сегодня

При разработке прототипа команда использовала пассивные неактивные шарниры, экономящие заряд батареи, ведь для соединения не требуются дополнительные приводы или датчики.

Каждый из шарниров складывается внутрь, когда его ротор останавливается или движется назад, и выдвигается наружу, когда на ротор подается питание.

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С помощью этого метода квадрокоптер может сложить любые две "руки" и при этом поддерживать стабильный полет, что позволяет ему принимать различные формы.

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Исследователи говорят, что он может, например, протискиваться через узкое отверстие, а его сложенные "руки" можно использовать для захвата предметов или для посадки на провод, сообщает newatlas.com.

Ранее мы писали, что во время светового шоу дроны в Китае начали падать на головы присутствующих. Около 200 дронов должны были образовать название торгового центра, но неожиданно вышли из строя.