Вчені знайшли цвинтар стародавніх літаючих рептилій

У Чилі знайшли цвинтар стародавніх літаючих рептилій / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Вчені в Чилі повідомили про виявлення рідкісного стародавнього цвинтаря, де були поховані скам'янілості літаючих рептилій, що жили близько 100 мільйонів років тому.

Вважається, що ці літаючі рептилії існували разом із динозаврами в юрський період і тинялися пустелею Атакама в Андах.

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Було встановлено, що останки належать птерозаврам, які є своєрідними літаючими рептиліями, які харчувалися, фільтруючи воду через свої довгі тонкі зуби, як фламінго, повідомляє sciencetimes.com.

Результати відкриття мають глобальне значення, тому що знахідки цих типів скам'янілостей птерозаврів дуже рідкісні. Це дозволить вченим краще вивчити, як жили птерозаври у минулому.

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Більше того, у цьому випадку ще й скам'янілості птерозаврів добре збереглися. Попередні знахідки були зламані, або знищені часом.

Раніше вчені пояснили, чому у тиранозавра були короткі лапи. Знаменитий хижак із Юрського періоду виділявся як кровожерливістю, так і незвичайною будовою тіла.

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Також була висунута теорія, що динозаври могли вимерти від кашлю: вчені знайшли перші докази.