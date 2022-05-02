Вчені винайшли пристрій для імітації поцілунків у віртуальній реальності

Спеціальні датчики передають сигнали в область рота. Фото: futurism.com

Дослідники з Інституту взаємодії людини та комп'ютера Університету Карнегі-Меллона (FIG) з'ясували, як змусити користувачів відчувати відчуття на губах, зубах та язику у віртуальній реальності.

FIG модифікувала куплену гарнітуру віртуальної реальності для виведення акустичної енергії, спрямовуючи імпульси до рота і навколо нього, пише пише futurism.com.

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У відео показано, як користувач тестує зубну щітку, сигарету, гарячу каву та інші змодельовані ситуації, такі як павутиння або слиз від павуків, створені дослідниками відповідно до нової технології.

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Відповідно до звіту, розробники потенційно можуть використовувати цю технологію для імітації досвіду поцілунку людини у віртуальній реальності, що відкриває величезні перспективи технології.

Нагадаємо, що деякий час тому вчені навчили штучний інтелект фліртувати і дражнитися.