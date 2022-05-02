Ученые изобрели устройство для имитации поцелуев в виртуальной реальности

Специальные датчики передают сигнали в область рта. Фото: futurism.com

Исследователи из Института взаимодействия человека и компьютера Университета Карнеги-Меллона (FIG) выяснили, как заставить пользователей чувствовать ощущения на губах, зубах и языке в виртуальной реальности.

FIG модифицировала купленную гарнитуру виртуальной реальности для вывода акустической энергии, направляя импульсы в рот и вокруг него, пишет futurism.com.

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В видео показано, как пользователь тестирует зубную щетку, сигарету, горячий кофе и другие смоделированные ситуации, такие как паутина или слизь от пауков, созданные исследователями в соответствии с новой технологией.

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Согласно отчету, разработчики потенциально могут использовать эту технологию для имитации опыта поцелуя человека в виртуальной реальности, что открывает огромные перспективы для технологии.

Напомним, что некоторое время назад ученые научили искусственный интеллект флиртовать и дразниться.