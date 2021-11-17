Twitter купив сервіс для перетворення ланцюжків повідомлень у блоги

Твіти з довгими ланцюжками обговорень скоро можна буде перетворити на блоги / Фото: Pixabay, Threader

Після того, як Twitter виправив помилку зникаючих повідомлень , компанія пішла ще далі і придбала сервіс Threader, який дозволить користувачам перетворювати ланцюжки відповідей на блог.

Threader є найбільшою загальнодоступною базою даних твітів, опублікованих у вигляді блогів із ланцюжків.

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Функція не буде безкоштовною: вона стане частиною платної підписки Twitter Blue, йдеться у повідомленні Threader.

Крім перетворення довгих ланцюжків обговорень на текст, користувачі преміального облікового запису отримають доступ до функції "Закладки", що дозволяє зберігати та впорядковувати ці ланцюжки.

"Ми помітили, яким дивовижним вмістом ділилися люди в Twitter, які працювали з обмеженням у 280 символів, щоб висловити довші думки. Ми відчували бажання висвітлити ці чудові історії", – пояснюють творці ідею сервісу.

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Це працюватиме так: щоб створити блог, потрібно буде при відповіді у гілці позначити профіль Threader і написати слово "компілювати".

Тоді робот створить посилання, що вже перетворило бажаний ланцюжок у формат, що нагадує статтю, що має полегшити читання. Сервіс Threader закриється 15 грудня 2021 року.

Блог уже скасував усі чинні передплати, обіцяє повернути все сплачене наперед, і зробив на місяць безкоштовний доступ до своїх преміум-функцій.

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Щоправда, користувачам доведеться завантажити свої блоги до PDF-архівів на локальні пристрої або хмарні сервіси, тому що доступ до них буде закритий.