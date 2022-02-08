NASA будує ракету для запуску з поверхні Марсу: нащо це потрібно

Ракета вирушить на Марс і назад
Ракета Mars Ascent Vehicle призначена для збирання зразків гірських порід, відкладень та атмосфери.
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Укладений із компанією Lockheed Martin Space контракт наблизив американців до першого роботизованого польоту на Марс і назад, пише NASA.
Мета польоту – безпечно доставити зразки на землю. Цей крок врешті-решт допоможе відправити перших астронавтів на Червону планету так, щоб вони повернулися додому.
Ракета забере зразки у марсоходу NASA Perseverance. Коли контейнер із зразками буде закріплений, вона вирушить у зворотний політ.
Ракета доставить зразки на Землю на початку-середині 2030-х років. Розробити її непросто: корабель має бути досить міцним, щоб витримувати суворі марсіанські умови.
Він також має бути достатньо маленьким, щоб поміститися в посадковому модулі для отримання проб. Запуск планується не раніше 2026 року.
Потенційна вартість проекту – 194 млн доларів. Період дії починається не пізніше 25 лютого та триватиме шість років.
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