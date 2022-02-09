"Титанік" розчиняється у воді: коли він повністю зникне

"Титанік" не вдасться підняти з дна / Фото: Wikipedia
Відкриття того, що "Титанік" розвалився на частини, унеможливило його відновлення неушкодженим.
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Тим не менш, звістка про стан корабля не завадила заповзятливим умам вигадати способи повернути його до цивілізації, пише The Travel .
Наприклад, пропонувалося використовувати крани, встановлені на рятувальних судах Або "Титанік" пропонували наповнити кульками для пінг-понгу.
Після цього планувалося прикріпити до корпусу повітряні кулі, наповнені гелієм, а корабель заморозити як кубик льоду, поки його уламки не спливуть.
Багато хто пропонував надути під "Титаніком" великі повітряні кулі і підняти його нагору. Але їх треба було надувати з правильною швидкістю, як і піднімати, інакше тиск зруйнує корабель.
Зараз інтер'єр корабля став ще гіршим через роз'їдає його кислотне середовище і мікроби. У 2016 році вчені виявили організм, який міг би розварити залишки "Титаніка до 2030 року".
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