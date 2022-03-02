Тепер лише нарди: росіяни зіткнулися з проблемами, купуючи комп'ютерні ігри

Росіяни залишилися без популярних сервісів для ігор / Фото: Колаж: Сьогодні
Після Nintendo приймати російські картки перестали Steam, PlayStation Store і Battle.net.
Втім, деякі щасливчики ще можуть сплатити свої покупки з карток, але це швидше винятки. Також проблеми під час оплати виникають у клієнтів різних банків.
Після спроби оплатити з'являється повідомлення про те, що "компанія, яка видала банківську картку, відхилила запит", пише cybersport.ru.
Раніше український кіберспортсмен Олександр S1mple Костильов поскаржився на обстріл з боку Росії, але раніше він визнавав Крим російським. Втім, Костильов уже збагнув усю суть "русского мира", адже напередодні пожертвував українській армії півтора мільйона гривень.
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