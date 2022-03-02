Теперь только нарды: россияне столкнулись с проблемами при покупке компьютерных игр

Россия остались без популярных сервисов для игр / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Nintendo принимать российские карты перестали Steam, PlayStation Store и Battle.net.

Впрочем, некоторые счастливчики еще могут оплатить свои покупки картами, но это скорее исключения. Также проблемы в оплате испытывают клиенты различных банков.

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При попытке оплаты появляется сообщение о том, что "компания, выдавшая банковскую карту, отклонила запрос", пишет cybersport.ru.

Ранее украинский киберспортсмен Александр S1mple Костылев пожаловался на обстрел со стороны России, а ведь ранее он признавал Крым российским. Впрочем, Костылев уже понять всю суть "русского мира", ведь накануне пожертвовал украинской армии полтора миллиона гривен.

Вторжение России в Украину. Главные новости: