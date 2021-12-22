Telegram приховає спойлери в текстах про кіно та серіали

Telegram дозволить захистити отримувача повідомлень від спойлерів

Ця опція прихована в меню стилів, яке з'являється при виділенні тексту та тривалому натисканні.

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Як тільки користувач натисне "Надіслати", повідомлення зі спойлерами заміниться нечіткими піксельними даними замість фактичних слів та речень, повідомили у підтримці Android.

Вихідний текст повідомлення відобразиться для одержувача тільки при натисканні на нього – тобто читач вирішить, чи хоче прочитати спойлер.

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Водночас, крім значка ока, ніщо не говоритиме про те, що в повідомленні прихована така інформація, тому користувачам доведеться звикнути до нового формату.

Пізніше програма також зможе приховати не тільки текст, а й мультимедійні файли.

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Зважаючи на все, функція підтримуватиметься відразу на всіх платформах – як iOS, так і Android.

Нагадаємо, раніше Telegram додав нові 20 наборів стікерів до Йоля та Різдва.