Таке буває лише раз у житті: фотограф з Землі зняв астронавта у відкритому космосі

Астрофотограф зняв астронавта у космосі / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецькому астрофотографу Себастьяну Вольтмеру вдалося зробити неймовірне – за допомогою телескопа на задньому дворі він зумів сфотографувати вихід астронавта Міжнародної космічної станції у відкритий космос.

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23 березня астронавт NASA Раджа Чарі та Маттіас Маурер з Європейського космічного агентства покинули орбітальну станцію для технічних робіт та провели у відкритому космосі близько 7 години.

"Вчора я став свідком виходу у відкритий космос невдовзі після заходу сонця. А ось і перше фото. Астронавт Маттіас Маурер у цей момент "піднімався". Структура у формі стрижня (Canadarm2) – це рука робота. Привіт з рідного міста Матіаса Маурера – це було дуже хвилююче", – написав Вольтмер у Twitter.

Трохи пізніше, порівнявши своє фото зі знімком NASA, Вольтмер переконався, що в його кадр потрапили обидва астронавти. Найдивовижніше, що відстань до МКС становить близько 417 км!

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"Я відчуваю, що щойно зробив знімок, який буває раз у житті", – написав пізніше Вольтмер.

Вольтмер використовував 11-дюймовий телескоп Celestron EdgeHD на монтуванні GM2000 HPS та планетарну камеру ASI290. Вартість такого набору становить щонайменше 6500 євро.

Раніше ми писали, що російські космонавти прилетіли на МКС у жовто-синіх комбінезонах. Відразу подумалося, що це був акт підтримки України, але в Росії швидко виправдалися.