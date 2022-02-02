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NASA написало план знищення МКС: коли вона впаде на Землю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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2 лютого, 14:23
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NASA оновило свої плани знищення Міжнародної космічної станції, оскільки плавуча лабораторія доживає свій термін
У NASA розповіли, коли і як затоплять МКС
У NASA розповіли, коли і як затоплять МКС / Фото: NASA

NASA опублікувало оновлену версію переходу від МКС до приватних та комерційних місій, коли Міжнародну космічну станцію нарешті закриють.

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Цей план охоплює роботу, яка буде потрібна для забезпечення того, щоб вона залишалася продуктивною протягом наступного десятиліття, пише Independent.

Космічне агентство підтримуватиме роботу МКС як мінімум до 2030 року відповідно із зобов'язаннями нинішнього уряду США.

Але космічній станції вже третій десяток років, і вона регулярно стикається з технічними проблемами: астронавти повідомляють про тріщини, витоки та інші проблеми із системами.

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Новий план докладно описує, як саме МКС буде знищено. Згідно з останнім документом, тривалість життя станції підійде до кінця в січні 2031 року.

Робота над спуском залишків МКС донизу може розпочатися через рік чи трохи більше, коли орбіта станції почне наближатися до Землі.

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Через величезні розміри МКС вона не згорить в атмосфері, тому її спуск має бути чітко контрольованим.

НАСА сподівається зробити це, повільно маневруючи космічним кораблем, щоб він упав на землю.

Зрештою, траєкторія падіння космічної станції буде побудована так, що космічна станція впаде на безлюдну територію Тихого океану.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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