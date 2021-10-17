Так вона не червона планета! Марсохід створив неймовірну панораму поверхні Марсу

Марсохід зробив панорамне фото поверхні "Червоної планети"

На знімку зображений район Південного Сейтаха кратера Єзеро, де марсохід Perseverance саме проводить досліди і шукає ознаки прадавнього життя.

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Цей регіон становить особливий інтерес, тому що тут найдавніші скелі в Єзеро.

Повне зображення являє собою мозаїку, об'єднану з 84 окремих зображень, що зроблені за допомогою інструменту марсохода Mastcam-Z.

Такий вигляд має знімок у повному розмірі (фото у високій роздільній здатності):

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Ці знімки були зроблені 12 вересня після того, як Perseverance завершив свою найдовшу на сьогодні поїздку, пройшовши 175 метрів, передає digitaltrends.com.

Раніше ми писали, що NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів. Сьогодні стартувала 12-річна місія нового астероїдного зонда NASA, який отримав ім'я "Люсі". Зонд вирушить вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські.