Країна піратів: Росія озвучила список товарів, які можна ввозити до країни контрабандою

У Росії озвучили список дозволеної контрабанди / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії опублікували список товарів, які можна ввозити до країни без дозволу правовласника, тобто – ввозити контрабандою.
Таке рішення в країні ухвалили після запровадження західних санкцій, внаслідок чого Росію залишили більшість світових брендів.
Мінпромторг пропонує узаконити продаж без дозволу правовласника понад 50 груп товарів та близько 200 брендів :
- смартфонів, годинників та навушників Apple, гаджетів та електроніки Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а також принтерів, сканерів Huawei та Lenovo.
- техніки під марками Asus, Panasonic, Intel та інших, побутової техніки Electrolux, Miele, Dyson та інших, ігрових приставок Xbox, PlayStation, Nintendo.
- автомобілі, комплектуючі для авто, обладнання та механічні пристрої, текстиль, шкіряні вироби, одяг, хутро, парфумерія та інші категорії товарів.
- обладнання для різних галузей – видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка та інші.
Проте поки що навіть російські чиновники не знають, коли вдасться завезти в країну першу партію піратських товарів. Це може бути навіть через шість місяців, пише kod.ru, посилаючись на інформацію низки місцевих ЗМІ.
Раніше ми писали, що росіян змушують допомагати українській армії: яку підлянку їм підсунув популярний сервіс. Російським користувачам залишили лише можливість виведення кешбеку до благодійного фонду.