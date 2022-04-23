Країна піратів: Росія озвучила список товарів, які можна ввозити до країни контрабандою

У Росії озвучили список дозволеної контрабанди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії опублікували список товарів, які можна ввозити до країни без дозволу правовласника, тобто – ввозити контрабандою.

Таке рішення в країні ухвалили після запровадження західних санкцій, внаслідок чого Росію залишили більшість світових брендів.

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Мінпромторг пропонує узаконити продаж без дозволу правовласника понад 50 груп товарів та близько 200 брендів :

смартфонів, годинників та навушників Apple, гаджетів та електроніки Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а також принтерів, сканерів Huawei та Lenovo.

техніки під марками Asus, Panasonic, Intel та інших, побутової техніки Electrolux, Miele, Dyson та інших, ігрових приставок Xbox, PlayStation, Nintendo.

автомобілі, комплектуючі для авто, обладнання та механічні пристрої, текстиль, шкіряні вироби, одяг, хутро, парфумерія та інші категорії товарів.

обладнання для різних галузей – видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка та інші.

Проте поки що навіть російські чиновники не знають, коли вдасться завезти в країну першу партію піратських товарів. Це може бути навіть через шість місяців, пише kod.ru, посилаючись на інформацію низки місцевих ЗМІ.

Раніше ми писали, що росіян змушують допомагати українській армії: яку підлянку їм підсунув популярний сервіс. Російським користувачам залишили лише можливість виведення кешбеку до благодійного фонду.