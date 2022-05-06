Стоп російським електронним книгам та додаткам для читання – чому їх треба заборонити

Купуючи послуги російських MyBook або Bookmate, ви підтримуєте агресора / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Якнайшвидше в Україні потрібно заблокувати російські мобільні додатки для читання MyBook (група компаній ЛітРес) та Bookmate (ТОВ Букмейт), що містять заборонену літературу. З таким проханням до AppStore та Google Play звернулися українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК), а також Міністерство цифрової політики України.

Просимо вас підтримати ініціативу щодо заборони роботи в Україні російських мобільних додатків та компаній з продажу електронного контенту (книг), – йдеться у зверненні, – з моменту вторгнення збройних сил РФ на територію України цей контент є частиною активної гібридної війни, що проводиться країною-агресором на нашої території.

Представники УАВК також попросили підтримки у Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП), РНБО, Держкомтелерадіо, учасників книжкового ринку та читацької спільноти. Вони закликають бойкотувати та блокувати всі російські програми для читання, представлені в AppStore та Google Play, та не підтримувати грошима жоден культурний контент від країни-агресора.

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Важливо заборонити російські ресурси з читання та продажу електронних книг, вони спонсорують війну / Фото: unsplash.com

Список додатків, власники (або кінцеві бенефіціври) яких ведуть бізнес у Росії – країні-агресоре, досить великий, це:

ЛітРес,

MyBook (група компаній ЛітРес),

Bookmate (ТОВ Букмейт),

Storytel,

МІФ,

Альпіна,

Alpina Didgital,

SmartReading.

Якщо ви – передплатник цих додатків, то ваші гроші за підписку автоматично йдуть на бомби, ракети та танки, які руйнують наші українські міста . Також УАВК просить заборонити їхні сайти з читання та продажу електронних книг, які продають заборонені видавництва, такі як ЕКСМО, АСТ, Альпіна тощо. Тож українцям варто бойкотувати усі ці ресурси.

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Будемо вдячні за розповсюдження інформації через ваші канали комунікації із закликом до громадськості, а також дії щодо можливого впливу на рішення державних інститутів щодо заборони роботи цих компаній в Україні – резюмується у зверненні, – оскільки російські ресурси та контент, який вони поширюють – елементи гібридної війни . Гроші від такого бізнесу йдуть країні-агресору на озброєння та війну з Україною.

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