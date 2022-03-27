США вперше в історії внесло російську компанію до списку загроз національній безпеці

Лабораторію Касперського внесли в список загроз США / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Обмеження стосуються "продуктів, рішень та послуг у галузі інформаційної безпеки, що прямо чи опосередковано постачаються АТ "Лабораторія Касперського" або будь-якими її попередниками, спадкоємцями, материнськими та дочірніми компаніями або філіями".

У Росії вже встигли назвати рішення політичним. engadget.com.

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До оновленого переліку також увійшли дві китайські компанії – China Mobile International USA та China Telecom (Americas). Також там давно знаходяться Huawei та ZTE.

Усього ж у переліку заборонених компаній знаходяться сім представників Китаю, і тепер до них приєдналася перша російська.

До речі, розвідка помітила зв'язок між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст. Хакери РФ, як і війська, не змогли досягти своєї мети та зламати українські сайти, проте наші фахівці помітили зв'язок між бомбардуваннями міст та кібератаками.