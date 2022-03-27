США впервые в истории внесли российскую компанию в список угроз национальной безопасности

Лабораторию Касперского внесли в список угроз США / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Ограничения касаются "продуктов, решений и услуг в области информационной безопасности, прямо или косвенно поставляемых АО "Лаборатория Касперского" или любыми ее предшественниками, наследниками, материнскими и дочерними компаниями или филиалами".

В России уже успели назвать решение политическим, сообщает engadget.com.

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В обновленный перечень также вошли две китайские компании – China Mobile International USA и China Telecom (Americas). Также там давно находятся Huawei и ZTE.

Всего же в перечне запрещенных компаний находятся семь представителей Китая и теперь к ним присоединилась первая российская.

Кстати, разведка заметила связь между кибератаками РФ на украинские СМИ и обстрелами городов. Хакеры РФ, как и войска, не смогли достигнуть своей цели и взломать украинские сайты, однако наши специалисты заметили связь между бомбардировками городов и кибератаками.