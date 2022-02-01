З Києва до Ужгорода: вчені зафіксували рекордну за довжиною блискавку

Метеорологи зафіксували дві рекордні блискавки / Фото: Pixabay
Вчені уточнюють, що найпотужніші екстремальні погодні явища могли існувати і раніше, але відстежити їх можна тільки з новими технологіями.
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Перша блискавка, про яку йдеться, склала завдовжки 768 км – її зафіксували 29 квітня 2020 року над південним узбережжям США, пише WMO.
Ця відстань трохи менша, ніж пряма відстань із Києва до Ужгорода (799 кілометрів).
Найбільша тривалість блискавки з усіх вивчених метеорологами склала 17,102 секунди – її "зловили" над Уругваєм та північною Аргентиною 18 червня 2020 року.
Метеорологи хочуть вивчити питання захисту людей від електрифікованих хмар, які переносять блискавки на великі відстані.
Нові дані про спалахи-монстри також допоможуть оцінити шкоду, яку вони можуть завдати при зіткненні із об'єктами землі.
Раніше ми писали:
- У полярну ніч у Гренландії зафіксували аномалію – надзвичайно високу температуру.
- Влітку 2021 року метеорологи зафіксували у Канаді та США справжнє пекло спека вбивала людей та спалювала цілі села
- Також ми повідомляли, що у 2019 році на саміті G7 генсек ООН оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію".