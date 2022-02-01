Из Киева в Ужгород: ученые зафиксировали рекордную по длине молнию

Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии / Фото: Pixabay

Ученые уточняют, что более мощные экстремальные погодные явления могли существовать и ранее, но отследить их стало возможно только с новыми технологиями.

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Первая молния, о которой идет речь, составила в длину 768 км – ее зафиксировали 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, пишет WMO.

Это расстояние чуть чуть меньше, чем прямое расстояние из Киева в Ужгород (799 километров).

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Наибольшая продолжительность молнии из всех изученных метеорологами составила 17,102 секунды – ее "поймали" над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.

Метеорологи хотят изучить вопросы защиты людей от электрифицированных облаков, которые переносят молнии на огромные расстояния.

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Новые данные о вспышках-монстрах также помогут оценить ущерб, который они могут нанести при столкновении с объектами на земле.

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