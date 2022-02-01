Из Киева в Ужгород: ученые зафиксировали рекордную по длине молнию

Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии / Фото: Pixabay
Ученые уточняют, что более мощные экстремальные погодные явления могли существовать и ранее, но отследить их стало возможно только с новыми технологиями.
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Первая молния, о которой идет речь, составила в длину 768 км – ее зафиксировали 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, пишет WMO.
Это расстояние чуть чуть меньше, чем прямое расстояние из Киева в Ужгород (799 километров).
Наибольшая продолжительность молнии из всех изученных метеорологами составила 17,102 секунды – ее "поймали" над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.
Метеорологи хотят изучить вопросы защиты людей от электрифицированных облаков, которые переносят молнии на огромные расстояния.
Новые данные о вспышках-монстрах также помогут оценить ущерб, который они могут нанести при столкновении с объектами на земле.
Ранее мы писали:
- В полярную ночь в Гренландии зафиксировали аномалию – необычайно высокую температуру.
- Летом 2021 года метеорологи зафиксировали в Канаде и США настоящий ад: жара убивала людей и сжигала целые села.
- Также мы сообщали, что в 2019 году на саммите G7 генсек ООН объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию".