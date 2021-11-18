Супутник, що працює на йоді, вперше успішно пройшов випробування у космосі

Супутник на йоді пройшов випробування у космосі / Фото: Pixabay

Йод показав кращі результати, ніж ксенон, що наголошує на потенційній корисності йоду для майбутніх космічних місій.

Читайте також: Зламаний російський супутник-шпигун впав у США (відео)

Реклама

Команда випробувала двигунну установки на йоді у космосі на невеликому 20-кілограмовому супутнику CubeSat.

Супутник було запущено на борту ракети 6 листопада 2020 року і виведено на орбіту на висоті 480 кілометрів.

Команда успішно експлуатувала систему 11 разів у серії невеликих маневрів до 28 лютого 2021 року.

Реклама

В даний час ксенон є основним паливом, що використовується в електричних силових установках, але ця хімічна речовина рідка та дорога у виробництві.

Читайте також: Тагіл на орбіті: у Росії запатентували ракету для туристичних польотів у космос

Реклама

Як газ, ксенон також повинен зберігатися при дуже високому тиску, що вимагає спеціального обладнання.

Йод має таку ж атомну масу, що і ксенон, але його більше і він набагато дешевший. Його також можна зберігати як тверде тіло без тиску, що означає, що він може спростити конструкцію супутників, пише newscientist.com.

Як працює супутник на йоді

Двигунна установка спочатку нагріває твердий блок йоду, перетворюючи його на газ. Газ бомбардується високошвидкісними електронами, що перетворюють його на плазму з іонів йоду та вільних електронів.

Негативно заряджене обладнання потім прискорює позитивно заряджені іони йоду з плазми до вихлопу системи і просуває космічний корабель вперед.

Розробники розраховують, що двигуни на йоді дозволять супутникам повертатися на Землю замість того, щоб залишатися на орбіті після закінчення терміну своєї служби, що дозволить уникнути скупчення космічного сміття на орбіті. Раніше через нього і з вини Росії екіпаж МКС опинився в небезпеці.

Проте є й труднощі з новою технологією. Йод вступає у реакцію з більшістю металів, тому команді довелося використовувати кераміку та полімери для захисту частин силової установки.

Крім того, твердому йоду потрібно близько 10 хвилин, щоб перетворитися на плазму, цього часу може не вистачити, щоб уникнути зіткнення у разі аварійної ситуації.