Поспішайте в магазин: Apple зніме з продажу iPhone 12 після презентації iPhone 13

IPhone 12 знімуть з продажу після презентації нової моделі

Презентація iPhone 13 відбудеться вже сьогодні. Очікується, що в лінійку увійде чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

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Видання ZDNet зазначає, що лінійка попередньої моделі перейде в категорію "Спадщина". Так Apple називає пристрої, які вона зняла з виробництва і продажу.

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Експерти вважають, що припинення продажу 12-х "айфонів" відразу після презентації тринадцятого пов'язане з мінімальними відмінностями в їх характеристиках.

При цьому, Apple досі продає iPhone 11, яким вже близько двох років і не зняла з продажу iPhone Xr, який був представлений ще в 2018 році.

Так повинен виглядати новий iPhone 13 / Фото: ixbt.com

Відзначимо, що зараз в Україні багато інтернет-магазини роблять знижки на iPhone 12. Так, всі моделі можна купити зі знижкою в 3 тисячі грн. Мінімальна ціна становить 23 тисячі, максимальна за Прошку – 51 500 грн.