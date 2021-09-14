Спешите в магазин: Apple снимет с продажи iPhone 12 после презентации iPhone 13

IPhone 12 снимут с продажи после презентации новой модели

Презентация iPhone 13 состоится уже сегодня. Ожидается, что в линейку войдет четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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Издание ZDNet отмечает, что линейка предыдущей модели перейдет в категорию "Наследие". Так Apple называет устройства, которые она сняла с производства и продажи.

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Эксперты считают, что прекращение продажи 12-х "айфонов" сразу после презентации тринадцатых связано с минимальными различиями в их характеристиках.

При этом, Apple до сих пор продает iPhone 11, которым уже около двух лет и не сняла с продажи iPhone Xr, который был представлен еще в 2018 году.

Так должен выглядеть новый iPhone 13 / Фото: ixbt.com

Отметим, что сейчас в Украине многие интернет-магазины делают скидки на iPhone 12. Так, все модели можно купить со скидкой в 3 тысячи грн. Минимальная цена составляет 23 тысячи, максимальная за прошку – 51 500 грн.