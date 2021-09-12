Можна буде знімати кіно: ще трохи чуток про iPhone 13 і Apple Watch Series 7

Весь світ з нетерпінням чекає презентації iPhone 13. Характеристики новинок залишаються в секреті, хоча різні інсайдери щодня розкривають деякі подробиці

iPhone 13 буде представлений 14 вересня

За декілька днів до презентації нових моделей Apple в Мережу просочилися чергові чутки про характеристики девайсів.

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Що нового в iPhone 13

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iPhone 13 повторюватиме дизайн iPhone 12, але в основному він буде відрізнятися меншою виїмкою на дисплеї.

У цьому дисплеї також будуть використовуватися панелі з низькотемпературного полікристалічного оксиду (LPTO), що забезпечить більш високу частоту оновлення.

Це може означати, що технологія ProMotion, про яку часто ходять чутки, може з'явитися в моделях Pro.

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Процесор A15, мабуть, буде мати таку ж кількість ядер, що і попередній йому A14, але буде відрізнятися кращим продуктивністю.

Так може виглядати iPhone 13

На задній панелі Apple, мабуть, буде дотримуватися трикамерного розташування в лінійці Pro і двох – в інших моделях.

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Також очікується поява системи фільтрації на основі AI, про яку раніше ходили чутки, а також портретного режиму для відео і підтримки ProRes.

ProRes – це формат, який використовується професійними кінематографістами, який може надати iPhone для зйомок фільмів і телешоу навіть більше, ніж це вже можливо.

Модифікований портретний режим дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.

Що нового в Apple Watch Series 7

Новий годинник від Apple може виявитися трохи більше попередників, імовірно, 41 мм і 45 мм. Також очікується, що на цей раз не буде ніяких нових функцій датчика здоров'я.

Замість цього такі функції, як моніторинг артеріального тиску і глюкози, можуть з'явитися в Apple Watch Series 8 або в більш пізніх моделях.