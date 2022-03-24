SpaceX підняла ціни на польоти в космос: скільки тепер коштує відправитися на орбіту

Місія Inspiration4 відправилася в космос / Фото: REUTERS

Тепер ціна запуску ракети-носія Falcon 9 зросла з 62 млн доларів до 67 млн доларів, а запуск важкої Falcon Heavy піднявся в ціні з 90 млн доларів до 97 млн доларів.

В обох випадках це приблизно 8% приросту. Однак запуски SpaceX як і раніше залишаються дешевшими, ніж послуги інших компаній за рахунок того, що SpaceX запускає багаторазові ракети. До речі, напередодні SpaceX встановив рекорд із запусків однієї ракети.

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Корабель Cargo Dragon успішно повернувся на Землю / Фото: NASA

Також подорожчала доставка вантажів на орбіту. В даний час компанія бере 1,1 млн. доларів за доставку 200 кілограмів корисного навантаження на орбіту і 5500 доларів за кожен додатковий кг, пише space.com.

Нагадаємо, що SpaceX відправить на орбіту супутники, які хотіла вкрасти Росія. Компанія Ілона Маска уклала контракт із компанією OneWeb про запуск супутників у космос. Раніше контракт належав Роскосмосу.