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Батут точно працює: SpaceX встановив рекорд по запуску однієї ракети

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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21 березня, 15:49
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Космічна корпорація SpaceX встановила рекорд повторного використання ракети-носія, запустивши Falcon 9 у 12-й раз. І цю технологію в Росії називали батутом...
SpaceX в рекордний раз запустив ракету-носій Falcon 9
SpaceX в рекордний раз запустив ракету-носій Falcon 9 / Фото: Twitter

Ракета-носій Falcon 9 стартував зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в суботу, вивівши на низьку навколоземну орбіту ще 53 інтернет-супутників Starlink.

Читайте також: Програма Starlink найбільше скачується в Україні, але вона не допоможе підключитися до інтернету

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Ракета-носій першого ступеня, використана для цієї місії, раніше запустила перший пілотований політ SpaceX у травні 2020 року, місію Demo-2 на Міжнародну космічну станцію та ще вісім інших місій Starlink.

А в 2014 році на тлі санкцій з боку США глава Роскосмосу Дмитро Рогозін погрожував відмовитися возити американських астронавтів на МКС.

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"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", – написав тоді Рогозін у Facebook, породивши справжнє мем.

У 2020 році SpaceX успішно запустив корабель Crew Dragon, після чого Ілон Маск вколов росіянина: "Батут працює". Ракетою-носієм у цих випадках виступає та сама Falcon 9.

На сьогоднішній день SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink і планує зрештою відправити на низьку навколоземну орбіту понад 30 000 супутників, пише interestingengineering.com.

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Наразі Starlink допомагає забезпечувати доступ до інтернету в Україні. Ілон Маск уже надіслав до нашої країни кілька партій обладнання. Але користуватися супутниковим інтернетом можуть не всі бажаючі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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