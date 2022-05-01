SpaceX здійснив найшвидший політ астронавтів на МКС

SpaceX встановив власний рекорд по тривалості польоту на МКС / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX встановила новий рекорд найшвидшого польоту астронавтів на своїй капсулі Crew Dragon. Перед цим SpaceX встановив рекорд із запуску однієї ракети.

Компанія запустила чотирьох астронавтів Crew-4 на Міжнародну космічну станцію для NASA менш ніж за 16 годин, що стало найкоротшим часом польоту з того часу, як SpaceX почала польоти з екіпажем у 2020 році.

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Екіпаж місії Crew-4. Фото: Reuters

"Це найшвидший запуск для стикування, який ми коли-небудь робили. Це приблизно стільки ж, скільки потрібно, щоб дістатися з Нью-Йорка до Сінгапуру, так що це досить цікаво", – сказав менеджер програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч.

Зазначимо, що запуск здійснювався на новій капсулі Crew Dragon, що отримала назву Freedom. Загальний час польоту становив 15 годин та 45 хвилин.

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Для порівняння, перший пілотований політ SpaceX для NASA, місія Demo-2 у травні 2020 року, зайняв близько 19 години, щоб дістатися станції, а його останній політ Crew-3 для NASA зайняв майже цілий день.

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Хоча політ Crew-4 Dragon був найшвидшим польотом SpaceX до станції, він не був найшвидшим польотом із екіпажем за всю історію.

Цей титул, як і раніше, належить російському космічному кораблю "Союз", який у жовтні 2020 року потрапив до Книги рекордів Гіннеса після того, як доставив на станцію космонавтів за 3 години 3 хвилини, пише Space.com.