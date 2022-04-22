Таємничий об'єкт у небі прийняли за НЛО: що це було насправді

Невідомий об'єкт з'явився в небі над Гаваями та швидко зник

В небі помітили таємничий НЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Камера, що знімає роботу телескопа Subaru на Маунакеа на Гаваях, зняла таємничий об'єкт, що пролітає в небі, який нагадує НЛО. Як і у випадку з моторошним явищем над Аляскою.

Невідомого походження вир з'явився в небі і зник через деякий час.

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Невже Землю відвідали представники чужої цивілізації? Ні, вчені швидко розчарували мисливців за інопланетянами.

Насправді "таємничим об'єктом" виявилася друга ступінь ракети-носія SpaceX Falcon 9.

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SpaceX запустила місію NROL-85 17 квітня з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Перший ступінь Falcon 9 повертається для повторного використання, а другий ступінь, одноразовий, виводить корисне навантаження на орбіту, після чого повертається на Землю над океаном.

А вчений Марко Лангбрук пояснив що спіральна форма часто спостерігається, коли Falcon 9 випускає невідпрацьоване паливо.