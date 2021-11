Засновник YouTube не згоден з видаленням дизлайків / Фото: Pixabay

Співзасновник YouTube та американський бізнесмен Джавед Карім висловив свою незгоду з майбутньою відмовою компанії від лічильника дизлайків.

Він зробив це, оновивши опис під першим відео сервісу Me at the zoo від 2005 року.

"Якщо кожен ютубер згоден, що видаляти дизлайки – безглузда ідея, ймовірно, так воно і є. Спробуй ще, YouTube", – написав Карім.

Судячи з останніх коментарів під відео, багато користувачів з ним погоджуються.

Раніше компанія Google, яка купила проєкт у засновників ще 2006 року – оголосила про видалення позначок "Не подобається" з інтерфейсу під відео до кінця 2021 року

Щоправда, остаточно він не зникне: кількість дизлайків матимуть змогу побачити автори ролика, але не користувачі сервісу.

Що цікаво, сам ролик, у якому YouTube анонсував приховування лічильника від користувачів, набрав 14 тисяч лайків та 143 тисячі дизлайків.

Карім і раніше критикував зміни на YouTube, використовуючи опис першого ролика на майданчику.

Наприклад, 2013 року він негативно відгукнувся про систему коментарів, яка вимагала авторизації в Google+.

YouTube розробили та запустили колишні співробітники PayPal – Джавед Карім, Стів Чен та Чад Херлі.