Сон виявився найпотужнішими ліками: які хвороби він може вилікувати

Хвороби мозку вирішили лікувати за допомогою правильного сну / Фото: Pixabay

Серед найбільш активних областей дослідження сну – порушення роботи головного мозку, у яких відіграють роль безсоння та інші аномальні режими сну.

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Наприклад, одними з основних нейродегенеративних станів є хвороби Паркінсона та Альцгеймера, і на них критично впливає режим сну, пише Medical Express.

У недалекому майбутньому ці хвороби можна буде перемогти, як сподіваються вчені, шляхом покращення та відновлення глибокої фази сну.

СОН ЯК РЯТУВАННЯ

Зміни повільного сну корелюють із симптомами та прогресуванням вищезгаданих двох хвороб.

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Повільний, або глибокий сон (такий, що фіксують ваші розумні браслети) – це найзаспокійливіша стадія сну, коли, як вважається, відбувається перескладання пам'яті, як при перезавантаженні комп'ютера.

Відновлення здорового глибокого сну може обмежити накопичення токсичного білка в мозку та уповільнити розвиток хвороб, з'ясували медики.

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На їхню думку, це можуть бути не тільки Паркінсона та Альцгеймера, але, які ще недуги зможе лікувати сон, тільки належить з'ясувати.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У СНІ

Дедалі більше вчених підкреслюють, що сон – потужні ліки, і його силу ще належить вивчити повною мірою.

Дослідження встановили, що сон необхідний здоровому мозку – він покращує концентрацію та настрій, і протягом чотирьох стадій циклу сну тіло перезавантажується.

За цей час зміцнюються імунні сили, вивільняються гормони, відновлюються клітини. Артеріальний тиск піднімається і падає, покращуючи роботу серцево-судинної системи.

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