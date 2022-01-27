Сон оказался мощнейшим лекарством: какие болезни он может вылечить

Болезни мозга решили лечить с помощью правильного сна / Фото: Pixabay
Среди наиболее активных областей исследования сна – нарушения работы головного мозга, в которых играют роль бессонница и другие аномальные режимы сна.
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Например, одними из основных нейродегенеративных состояний являются болезни Паркинсона и Альцгеймера, и на них критично влияет режим сна, пишет Medical Express.
В недалеком будущем эти болезни можно будет победить, как надеются ученые, путем улучшения и восстановления глубокой фазы сна.
СОН КАК СПАСЕНИЕ
Изменения медленного сна коррелируют с симптомами и прогрессированием вышеназванных двух болезней.
Медленный, или глубокий сон (такой, который фиксируют ваши умные браслеты) – это самая успокаивающая стадия сна, когда, как считается, происходит пересборка памяти, будто при перезагрузке компьютера.
Восстановление здорового глубокого сна может ограничить накопление токсического белка в мозге и замедлить развитие болезней, выяснили медики.
По их мнению, это могут быть не только Паркинсона и Альцгеймера, но, какие еще недуги сможет лечить сон, только предстоит выяснить.
ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО СНЕ
Все большее число ученых подчеркивают, что сон – мощное лекарство, и его силу еще предстоит изучить в полной мере.
Исследования установили, что сон необходим для здорового мозга – он улучшает концентрацию и настроение, и в течение четырех стадий цикла сна тело перезагружается.
В это время укрепляются иммунные силы, высвобождаются гормоны, восстанавливаются клетки. Артериальное давление поднимается и падает, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.
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