Спеціальний спальний мішок врятує очі астронавтів

Інженери розробили високотехнологічний спальний мішок, який допоможе запобігти проблемам зі зором у космонавтів.

Для астронавтів на МКС розробили космічні спальники

Спальний мішок під час сну астронавта перерозподілить рідину з голови до ніг, протидіючи наростаючому тиску.

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Професор Бенджамін Левін з Техаського університету та його колеги сподіваються перевірити цю гіпотезу під час реальних польотів на МКС найближчим часом. BBC .

Перерозподіл рідини не дасть їй накопичуватися в мозку і чинити тиск на очне яблуко.

Астронавти отримають суперспальник для порятунку очей / Фото: UTSouthwestern Medical Center

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Провести експеримент допомогли ті, що вижили після раку: у добровольців були порти в головах для доставки хіміотерапевтичних препаратів, і вчені змогли вимірювати тиск у їхньому мозку.

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Одночасно з цим параболічні польоти імітували для пацієнтів невагомість на кілька секунд.

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Раніше NASA задокументувало проблеми із зором у більш ніж половини астронавтів, які пропрацювали не менше шести місяців на Міжнародній космічній станції.

Нагадаємо, раніше вчений висунув нові теорії про те, як Марс залишився без води на поверхні планети.