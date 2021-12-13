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Спеціальний спальний мішок врятує очі астронавтів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 13:16
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Інженери розробили високотехнологічний спальний мішок, який допоможе запобігти проблемам зі зором у космонавтів.
Для астронавтів на МКС розробили космічні спальники
Для астронавтів на МКС розробили космічні спальники

Спальний мішок під час сну астронавта перерозподілить рідину з голови до ніг, протидіючи наростаючому тиску.

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Професор Бенджамін Левін з Техаського університету та його колеги сподіваються перевірити цю гіпотезу під час реальних польотів на МКС найближчим часом. BBC .

Перерозподіл рідини не дасть їй накопичуватися в мозку і чинити тиск на очне яблуко.

Астронавти отримають суперспальник для порятунку очей
Астронавти отримають суперспальник для порятунку очей / Фото: UTSouthwestern Medical Center

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Провести експеримент допомогли ті, що вижили після раку: у добровольців були порти в головах для доставки хіміотерапевтичних препаратів, і вчені змогли вимірювати тиск у їхньому мозку.

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Одночасно з цим параболічні польоти імітували для пацієнтів невагомість на кілька секунд.

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Раніше NASA задокументувало проблеми із зором у більш ніж половини астронавтів, які пропрацювали не менше шести місяців на Міжнародній космічній станції.

Нагадаємо, раніше вчений висунув нові теорії про те, як Марс залишився без води на поверхні планети.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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