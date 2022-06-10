СО2 під ковпаком: ловити вуглекислий газ та зберігати в батареї будуть в Італії

Ловити вуглекислий газ з атмосфери та зберігати в батареї в Італії / Фото: interestingengineering

Стартап Energy Dome планує "ловити" вуглекислий газ з атмосфери та зберігати його у спеціальній величезній батареї. Така технологія також використовуватиметься для економії енергоресурсів, оскільки на 50% дешевше, ніж батареї на літієвій основі.

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Також ми писали, чому новий місяцехід R1 схожий на міфічну тварину. Багато країн докладають зусиль для обмеження своїх викидів вуглецю в атмосферу, але існує також необхідність вловлювати вуглекислий газ, який наразі вже вивільнився та шкодить екології. Адже саме СО2 відіграє ключову роль у нагріванні планети, що веде до глобального потепління

Розробники планують зберігати газ у вигляді конденсату, його можна зберігати в рідкому стані та при кімнатній температурі. Також дана технологія екологічна, працює тільки на воді та сталі. У той час як інші такі технології використовують кобальт та літій.

СО2 можна зберігати в рідкому стані в такій батареї та використовувати для вироблення енергії / Фото: interestingengineering

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Щоб "перетворити" СО2 на електроенергію, рідкий вуглекислий газ за допомогою нагрівання перетворюється на звичайний, а потім по спеціальній турбіні подається в установку для вироблення електроенергії. Весь процес є замкнутою системою, в якій вуглекислий газ не викидається в атмосферу. Компанія планує запустити батарею вже до 2023 року.

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