Смартфон під загрозою: Яндекс шпигував за користувачами та надсилав дані до Росії

Яндекс слідкував за користувачами смартфонів / Фото: Wikipedia

Російська компанія Яндекс впровадила у додатки для мобільних пристроїв на iOS та Android код, який дозволяє надсилати інформацію про користувачів на сервери до РФ. А Nokia допомагала організувати в Росії шпигунську систему.

Цікаво, що Яндекс визнав, що його програмне забезпечення збирає інформацію, але в компанії наголосили, що теоретично слідкувати за користувачами можливо, проте на практиці це зробити дуже складно. Так ми й повірили...

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Як Яндекс поширює шпигунське ПЗ

Яндекс має програмний код у вигляді комплекту для розробки програмного забезпечення або SDK під назвою AppMetrica. Багато з них пропонуються "безкоштовно" в обмін на доступ до даних користувача, які допомагають таргетувати рекламу.

SDK – це будівельні блоки, які використовуються розробниками для створення додатків. Наприклад, Google Maps SDK дозволяє програмам вбудовувати функції картографування, а не створювати їх з нуля.

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Загальна кількість установок програм, що включають AppMetrica SDK, обчислюється сотнями мільйонів. Цікаво, що серед них є сім програм VPN, розроблені спеціально для української аудиторії.

До речі, деякі розробники програм почали видаляти AppMetrica зі своїх програм після вторгнення Росії в Україну. І навпаки, понад 2000 додатків додали AppMetrica SDK після вторгнення в Україну, зокрема кілька додатків, призначених для відстеження українських користувачів.

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Наприклад, Call Ukraine – це безкоштовний месенджер для українців, запущений у Play Store 10 березня з синьо-жовтим прапором як іконка. Після завантаження програма може бачити особистість користувача та читати його контакти. Розробник вказав фіктивну адресу електронної пошти, повідомляє arstechnica.com.