Занадто гучна і тиха одночасно: Tesla відкликає 600 тисяч авто через безглузду причину

Tesla зобов'язали вимкнути функцію Boombox / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Національне управління безпеки дорожнього руху вирішило, що використання Boombox під час водіння може заглушити звуки системи попередження пішоходів (PWS).

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А це є порушенням Федерального стандарту безпеки транспортних засобів №141 під назвою "Мінімальні вимоги до звуку для гібридних та електричних транспортних засобів".

Так, ви правильно зрозуміли, що регулюючий орган вважає, що система попередження пішоходів в автомобілі може бути недостатньо гучною, тому що гучніший звук її заглушатиме.

Tesla доведеться вимкнути функцію Boombox під час руху. Фото: Reuters

Зовнішні динаміки були додані до Tesla у 2019 році, щоб відповідати стандартам системи попередження пішоходів.

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Потім Tesla перетворила це на забавну функцію, яка в основному використовувалася для розіграшів, можна було програвати різні звуки, наприклад, мекання кози. А тепер компанія має відключити цю можливість.

В результаті відкликання Tesla відключить Boombox, коли автомобіль знаходиться в режимах Drive, Neutral та Reverse. Зачеплені автомобілі: Tesla Model 3 (модельний рік 2017–2022), Tesla Model S (2020–2022), Tesla Model X (2020–2022) та Tesla Model Y (2020–2022), пише mashable.com.

До речі, раніше ми писали, що найбільший постачальник похоронних послуг у Великій Британії запустив свій перший електричний катафалк Tesla.