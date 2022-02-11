Слишком громкая и тихая одновременно: Tesla отзывает 600 тысяч авто по дурацкой причине

Tesla обязали отключить функцию Boombox / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Национальное управление безопасности дорожного движения посчитало, что использование Boombox во время вождения может заглушить звуки системы предупреждения пешеходов (PWS).

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А это является нарушением Федерального стандарта безопасности транспортных средств № 141 под названием "Минимальные требования к звуку для гибридных и электрических транспортных средств".

Да, вы правильно поняли, регулирующий орган считает, что система предупреждения пешеходов в автомобиле может быть недостаточно громкой, потому что более громкий звук будет ее заглушать.

Tesla придется отключить функцию Boombox во время движения. Фото: Reuters

Внешние динамики были добавлены к Tesla в 2019 году, чтобы соответствовать стандартам системы предупреждения пешеходов.

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Затем Tesla превратила это в забавную функцию, которая в основном использовалась для розыгрышей, можно было проигрывать различные звуки, например, блеяние козы. А теперь компания должна отключить эту возможность.

В результате отзыва Tesla отключит Boombox, когда автомобиль находится в режимах Drive, Neutral и Reverse. Затронутые автомобили: Tesla Model 3 (модельный год 2017–2022), Tesla Model S (2020–2022), Tesla Model X (2020–2022) и Tesla Model Y (2020–2022), сообщает mashable.com.

Кстати, ранее мы писали, что крупнейший поставщик похоронных услуг в Великобритании запустил свой первый электрический катафалк Tesla.