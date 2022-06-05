Слава Україні! Хакери зламали сайт Мінбуду РФ після атаки на українські вебресурси

Хакери зламали російський сайт/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські хакери зламали офіційний сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Російської Федерації. Це сталося після того, як зі сторони РФ велася атака на український сервіс OLL.TV та інші сайти.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нині сайт Мінбуду РФ не працює. Хакера написали на ньому, що вимагають виплатити 0,5 біткоїнів до 7 червня. Інакше дані користувачів оприлюднять у публічний доступ. Крім того, там тепер пише "Слава Україні!".

Під час спроби зайти на сайт з'являється інформацію, що на вебресурсі "Проводяться технічні роботи".

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Хакерська атака на OLL.TV

Російські хакери атакували сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу Вельс-Україна, повідомив коментатор Віктор Вацко Трансляція матчу продовжувалася в ефірному мовленні на телеканалі Індіго, а також на Youtube-каналі. Сервіс OLL.TV було тимчасово вимкнено, фахівці усувають наслідки атаки.

Зазначається, що це одна з найпотужніших атак хакерів на українські сервіси з початку війни Росії проти України.

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"Бажаю вам залишитися без футболу назавжди, до кінця ваших днів! Виродки!", — заявив коментатор матчу Віктор Вацко.

Хакерська атака відбулася під час другого тайму матчу. У частини абонентів сервісу хакери підмінили сигнал новинами з російського каналу, з чого можна зробити висновки про джерела атаки.

Команда доклала максимальних зусиль для якнайшвидшої нейтралізації – попри те, що атака торкнулась лише частини абонентів, увесь сервіс був оперативно відключений, щоб не транслювати новини російської пропаганди. Також було оперативно відкрито трансляцію на ютюбі – про ці заходи терміново повідомили всіх підписників OLL.TV.

"Попри чудову гру, яку продемонструвала сьогодні наша збірна, нас засмутили не лише результати матчу, а й підла хакерська атака ворога", — сказала після матчу директор OLL.TV Юлія Трибушна.

Зараз OLL.TV відновлює роботу сервісу.

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