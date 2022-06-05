Слава Украине! Хакеры взломали сайт Минстроя РФ после атаки на украинские веб-ресурсы

Хакеры взломали российский сайт/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские хакеры взломали официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Это произошло после того, как со стороны РФ велась атака на украинский сервис OLL.TV и другие сайты.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

В настоящее время сайт Минстроя РФ не работает. Хакера написали на нем, что требуют выплатить 0,5 биткоинов к 7 июня. Иначе данные пользователей будут обнародованы в публичный доступ. Кроме того, там теперь пишет "Слава Украине!"

При попытке зайти на сайт появляется информация, что на веб-ресурсе "Идет технические работы".

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Хакерская атака на OLL.TV

Российские хакеры атаковали сервис OLL.TV во время трансляции футбольного матча "Уэльс-Украина", сообщил комментатор Виктор Вацко. Трансляция матча продолжалась в эфире на телеканале Индиго, а также на Youtube-канале. Сервис OLL.TV был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки.

Отмечается, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.

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"Желаю вам остаться без футбола навсегда, до конца ваших дней! Ублюдки!", — заявил комментатор матча Виктор Вацко.

Хакерская атака произошла во время второго тайма матча. У части абонентов сервиса хакеры подменили сигнал новостями с российского канала, из чего можно сделать выводы об источниках атаки.

Команда приложила максимальные усилия для скорейшей нейтрализации – несмотря на то, что атака коснулась лишь части абонентов, весь сервис был оперативно отключен, чтобы не транслировать новости российской пропаганды. Также была оперативно открыта трансляция на ютюбе – об этих мероприятиях срочно сообщили всем подписчикам OLL.TV.

"Несмотря на замечательную игру, которую продемонстрировала сегодня наша сборная, нас огорчили не только результаты матча, но и подлая хакерская атака врага", — сказала после матча директор OLL.TV Юлия Трибушная.

Сейчас OLL.TV возобновляет работу сервиса.

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