Швидкість 5G значно впала за рік: у яких містах світу найкращий інтернет

Швидкість завантаження 5G різко впала протягом року / Фото: Getty Images

Згідно зі звітом Ookla про Speedtest за третій квартал 2021 року, середня швидкість завантаження із глобальної мережі 5G становила 166,13 Мбіт/с.

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Це на 13% менше порівняно з 206,22 Мбіт/с за той же період минулого року, пише gizchina.

Швидкість завантаження в мережу також сильно зменшилася до 21,08 Мбіт/с, що на 39% менше порівняно з 29,52 Мбіт/с за той самий період 2020 року.

Швидкість завантаження має поступово вирівнятися, фото Getty Images

Причина може бути в тому, що динамічне регулювання радіохвиль викликає перешкоди. За оцінками, після 2022 року швидкість 5G поступово повернеться – після коригування спектра.

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У топ-10 міст з найвищою швидкістю інтернету входять:

Сеул, Південна Корея;

Осло, Норвегія;

Стокгольм, Швеція;

Абу-Дабі, ОАЕ;

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія;

Доха, Катар;

Кувейт-сіті;

Софія, Болгарія;

Маскат, Оман;

Тайбей, Китай.

Що стосується рівня проникнення мереж 5G, то у США найвищий показник – 49,2%. На другому місці – Нідерланди з 45,1%, на третьому – Південна Корея із 43,8%.

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20% інтернет-користувачів, як і раніше, використовують мережі 2G/3G. У багатьох регіонах та містах поки що немає мережі 5G. Індія займає перше місце у цьому списку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що план запуску 5G в Україні зірвався – зв'язку нового покоління доведеться зачекати.