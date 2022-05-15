Скоріше на аватарку – астронавт NASA "осідлала" космічну станцію і хизується крутими фото

Астронавт NASA «осідлала» космічну станцію і хизується крутими фото / Фото: Колаж: Сьогодні,

Астронавт НАСА Джессіка Уоткінс плине над Землею на новій чудовій фотографії, зробленій на Міжнародній космічної станції . Уоткінс вирушила до орбітальної лабораторії 27 квітня в рамках місії SpaceX Crew-4.

Астронавтка увійшла в історію як перша чорношкіра жінка, що вирушила до тривалого космічного польоту. Можливо вас також зацікавить історія індійської юного вундеркінда що збере дані безпосередньо з космічних супутників.

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Джессіка Уоткінс перша чорношкіра жінка, що вирушила у тривалий космічний політ

Повертаючись до Джесіки Уоткінс: нині вона працює спеціалістом місії, прагнучи спостерігати та фотографувати геологічні особливості на Землі. А також проводити різні наукові експерименти разом із своїми товаришами по команді.

У результаті НАСА поділилося новою фотографією Уоткінс у куполі космічної станції, це ідеальне місце для спостереження за астронавтами, які живуть та працюють на борту орбітальної лабораторії. Купол є куполоподібним модулем з сімома вікнами, зверненими до Землі.

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Невеликий модуль не тільки дозволяє екіпажу спостерігати за Землею, а й забезпечує вид на зовнішню частину Міжнародної космічної станції. Що спрощує спостереження за діями роботів, що наближаються транспортними засобами та виходами у відкритий космос.

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