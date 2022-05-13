Нещодавнє відкриття Марсіанського розвідувального орбітального апарату (MRO) NASA підтвердило, що вода на червоній планеті була порівняно недавно

На Марсі знайшли воду – підтвердила розвідка NASA, це добрі новини для майбутніх марсіанських експедицій

Вода надто важка, щоб доставляти її у великій кількості під час польоту на ракеті: тому астронавтам доведеться знайти джерело води на Марсі. І, схоже, такі пошуки можуть увінчатися успіхом, оскільки MRO NASA зібрав докази того, що на Марсі зовсім нещодавно була вода.

Це відкриття може стати цінним ресурсом для майбутніх марсіанських експедицій з екіпажем, які потребують величезних обсягів води. Можливо, астронавтам знадобиться допомога індійського вундеркінда що збере дані безпосередньо з космічних супутників.

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Новини про те, що вода на Марсі була набагато раніше, ніж думали вчені – відмінна. Оскільки вода потрібна для місій з екіпажем і як джерело питної води для астронавтів, і як ракетне паливо для запуску з поверхні планети.

Можливо, вода на Марсі з'являлася через підйом ґрунтових вод або танення підповерхневого льоду. Це було встановлено з використанням даних короткохвильового інфрачервоного спектру, отриманих марсоходом Чжуронг на місці його посадки на марсіанській рівнині Утопія (Utopia Planitia).

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Zhurong – шостий марсохід, що досяг марсіанської рівнини Утопія і досліджував її

Китайське національне космічне управління (CNSA) продовжило свою місію співпраці з NASA у серпні минулого року, дозволивши марсоходу досліджувати прибережну зону Utopia Planitia. Це величезна рівнина у найбільшому визнаному космічному "басейні" Сонячної системи.

Zhurong – шостий марсохід, що досяг Марса,його зріст шість футів і вага близько 530 фунтів. Марсохід пройшов близько 1,24 км і досліджував різні поверхні більш ніж за 350 марсіанських солей (днів).

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Марсохід пройшов близько 1,24 км і досліджував різні поверхні Марса

Наявність води на Марсі та простий доступ до неї були б чудовою новиною для людей, які бажають відвідати четверту планету від Сонця, тобто Марс до 2030 року, як передбачає президент SpaceX Гвінн Шотвелл.

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