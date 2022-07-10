Saturn V вартістю в долар: у NASA випустять монету із зображенням "місячної" ракети

У США випустять монету із зображенням Saturn V – культової ракети, що вперше висадила космонавтів на Місяці / Фото: interestingengineering

Ракета-носій NASA Saturn V буде представлена на американській інноваційній монеті номіналом 1 долар монетного двору США, що представляє штат Алабама. Випустити монету із зображенням культової ракети, що вперше доставила астронавтів на Місяць, збираються у 2024 році.

Також ми писали, що рекордний запуск супутників Starlink пройшов успішно Культовий Saturn V отримує своє нумізматичне визнання в рамках серії American Innovation – зображення ракети буде на звороті монети.

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На аверсі або на лицьовій стороні кожної із монет American Innovation зображено зображення Статуї Свободи, що й у всій серії. Монета Алабами, присвячена Сатурну V, стане 22 монетою штату в серії.

Ракета Saturn V була спроектована та побудована у Центрі космічних польотів ім. Джорджа К. Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, – розповів монетний двір у своїх презентаціях CFA і CCAC, – Спочатку ракета розроблена для підтримки програми "Аполлон" з дослідження Місяця людиною, всього було запущено загалом 13 ракет "Сатурн -5" між 1967 та 1972 роками з Космічного центру Кеннеді без втрати екіпажу.



Станом на 2022 рік Saturn V залишається найвищим, важким та потужним апаратом, колись доведеним до робочого стану залишається єдиною ракетою-носієм, здатною доставляти людей за межі низької навколоземної орбіти.

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Дизайн монети в 1 долар "Американські інновації" в Алабамі, яка вийде 2024 року на честь ракети НАСА Сатурн V

Доларова монета Алабами – третя в серії "Американські інновації". Т ак, перший екземпляр монети, випущений для Делавера в 2019 році, був присвячений астроному Енні Джамп Кеннон, яка винайшла систему класифікації зірок, що використовується досі. Через рік монетний двір випустив монету Меріленда, присвячену космічному телескопу Хаббл.

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