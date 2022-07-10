Saturn V стоимостью в доллар: в NASA выпустят монету с изображением "лунной" ракеты

В США выпустят монету с изображением Saturn V - культовой ракеты, что впервые высадила космонавтов на Луне / Фото: interestingengineering

Ракета-носитель NASA Saturn V будет представлена на американской инновационной монете номиналом 1 доллар монетного двора США, представляющей штат Алабама. Выпустить монету с изображением культовой ракеты, что впервые доставила астронавтов на Луну, собираются в 2024 году.

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На аверсе или на лицевой стороне каждой из монет American Innovation изображено изображение Статуи Свободы, что и во всей серии. Монета Алабамы, посвященная Сатурну V, станет 22-й монетой штата в серии.

Ракета Saturn V была спроектирована и построена в Центре космических полетов им. Джорджа К. Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, – рассказал монетный двор в своих презентациях CFA и CCAC,- Первоначально ракета разработана для поддержки программы "Аполлон" по исследованию Луны человеком, всего было запущено в общей сложности 13 ракет "Сатурн -5" между 1967 и 1972 годами из Космического центра Кеннеди без потери экипажа.



По состоянию на 2022 год Saturn V остается самым высоким, тяжелым и мощным аппаратом, когда-либо доведенным до рабочего состояния, остается единственной ракетой-носителем, способной доставлять людей за пределы низкой околоземной орбиты.

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Дизайн монеты в 1 доллар "Американские инновации" в Алабаме, которая выйдет в 2024 году в честь ракеты НАСА Сатурн V / Фото: www.space.com

Долларовая монета Алабамы — третья в серии "Американские инновации". Так, первый экземпляр монеты, выпущенный для Делавэра в 2019 году, был посвящен астроному Энни Джамп Кэннон, которая изобрела систему классификации звезд, что используется до сих пор. Год спустя монетный двор выпустил монету Мэриленда, посвященную космическому телескопу Хаббл.

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