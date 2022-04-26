Санкції у ділі: російські техногіганти не можуть купити навіть уживане обладнання

Техногіганти Росії залишилися без нового обладнання / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі західних санкцій найбільші російські IT-компанії зазнають труднощів з закупівлею обчислювальної техніки. Вони навіть не можуть придбати вже вживане обладнання.

"Сервери купити неможливо навіть на вторинному ринку, вживана техніка розлетілася на початку березня, попри захмарні ціни", – розповіло джерело "Комерсанта", якого цитує dw.com.

Навіть найбільша соціальна мережа країни "ВКонтакте" звернулася по допомогу до Мінцифри щодо закупівлі "десятків тисяч серверів".

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Також проблеми з закупівлями обладнання має інший технологічний гігант Росії "Яндекс". Компанія вже оголосила про зупинення інвестицій у РФ.

А у Мінпромторгу запевняють, що не бачать причин для нагнітання обстановки.

Тим не менш аналітики припускають, що незабаром проблеми мають виникнути і з російськими серверами: запаси процесорів "Байкал" та "Ельбрус", на яких вони працюють, закінчуються, а нових стабільних поставок поки що не передбачається.

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Раніше ми писали, що Росія озвучила список товарів, які можна ввозити до країни контрабандою. Після введення санкцій росіяни залишилися без сучасної техніки, тому влада вирішила зайнятися піратством на державному рівні.