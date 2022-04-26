Санкции в деле: российские техногиганты не могут купить даже подержанное оборудование

Техногиганты России остались без нового оборудования / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне западных санкций крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности с закупкой вычислительной техники. Они даже не могут приобрести оборудование, уже бывшее в употреблении.

"Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", – рассказал источник "Коммерсанта", которого цитирует dw.com.

Даже крупнейшая социальная сеть страны "ВКонтакте" обратилась за помощью в Минцифры относительно закупки "десятков тысяч серверов".

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Также проблемы с закупками оборудования испытывает другой технологический гигант России "Яндекс". Компания уже объявила о приостановлении инвестиций в РФ.

А в Минпромторге уверяют, что не видят причин для нагнетания обстановки.

Тем не менее аналитики предполагают, что в скором времени проблемы должны возникнуть и с российскими серверами: запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не предвидится.

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Ранее мы писали, что Россия озвучила список товаров, которые можно ввозить в страну контрабандой. После введения санкций россияне остались без современной техники, поэтому власти решили заняться пиратством на государственном уровне.